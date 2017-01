जायरा वसीम ने ट्विटर पोस्ट को गलत तरीके से लिया-विजय गोयल

केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने शुक्रवार को इसके जवाब में कहा कि आपने गलत व्याख्या की है।

नई दिल्ली,जेएनएन। ट्विटर पर दंगल की अभिनेत्री जायरा वसीम पर की गई तुलना पर उठे विवाद को लेकर खेल मंत्री विजय गोयल ने साफ किया है कि उनके पोस्ट को गलत तरीके से लिया जा रहा है। बता दें कि खेल मंत्री गोयल ने एक ट्वीट करके एक प्रदर्शनी की एक पेंटिंग पोस्ट की थी जिसमें एक बुर्का पहने महिला बनी थी। गोयल ने ट्वीट कर लिख्रा, 'यह पेंटिंग जायरा वसीम की कहानी से मिलती-जुलती है। हमारी लड़कियां अब पिंजड़े तोड़कर बाहर निकल रही हैं। हमारी बेटियों को अब और शक्ति मिले।' लेकिन इस पोस्ट को जायरा ने अच्छे मायनों में नहीं लिया।

16 वर्षीय इस कश्मीरी लड़की ने गोयल की पोस्ट पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त कर कहा, 'एटविजयगोयलबीजेपी सर मैं आपसे असहमत हूं। मैं आपसे निवेदन करती हूं कि मुझे ऐसे अभद्र संदर्भ से न जोड़ें।' जाहिरा ने आगे कहा कि हिजाब पहने महिलाएं खूबसूरत हैं और आजाद हैं। साथ ही पेंटिंग में दर्शाई गई कहानी का मुझसे दूर-दूर तक कोई लेना-देना नहीं है।

केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने शुक्रवार को इसके जवाब में कहा कि आपने गलत व्याख्या की है। मै आपके काम की सराहना करता हूं और मैंने कहा है कि बुराई और पितृसत्तात्मक विचारों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए। मुझे डर लग रहा है कि आप अभी तक इसे समझ नहीं पा रही हैं। मैं आपके काम की सराहना करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं।



You have interpreted wrong. I appreciated your work and stated that evil and patriarchal notions must be discouraged. https://t.co/OPBy5EZifN

I'm afraid you still haven't understood. But I wish you all the very best and appreciate your work. Hope to meet & interact too. https://t.co/h2RK3K3zIB