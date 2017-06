लंदन में जलकर खाक हुई 27 मंजिला इमारत, कईयों के मारे जाने की आशंका

लंदन की 27 मंजिला इमारत में आग लगने से पहले स्‍थानीय लोगों ने तेज धमाके की आवाज सुनी थी। यह धमाका इतना तेज था कि इससे कई इमारतों के शीशे तक टूट गए।

नई दिल्‍ली (स्‍पेशल डेस्‍क)। पहले आतंकी हमला और अब लंदन की 27 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। यह लंदन ही नहीं बल्कि पूरे ब्रिटेन पर मंडरा रहे किसी बुरे साए की तरह ही है। पिछले कुछ महीनों पर नजर डालें तो ब्रिटेन में एक के बाद एक आफत आती रही हैं। पिछले दो माह के अंदर ही ब्रिटेन को दो आतंकी हमलों से दो चार होना पड़ा था। इसके बाद बुधवार की सुबह भी लंदनवासियों के लिए बुरी सौगात ही लेकर आई है। इस इमारत में लगी आग को कई किलोमीटर दूर से देखा जा सकता है। यह इमारत जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। इस हादसे में कईयों के मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल इस हादसे में छह लोगों की मौत की पुष्टि की गई है।

मौके पर 45 गाडि़या और 200 दमकलकर्मी

जिस 27 मंजिला इमारत में भीषण आग लगी है वह व्‍हाइट सिटी डिस्ट्रिक्‍ट की लेटिमर रोड पर स्थित है। इसका नाम ग्रेनफेल टावर है। इस आग को बुझाने के लिए करीब 45 से अधिक दमकल की गाड़ियां और 200 से अधिक दमकलकर्मी मौके पर मौजूद हैं। लेकिन अ‍भी तक भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। दमकल विभाग के मुताबिक आग दूसरी मंजिल से शुरू होकर 27वीं मंजिल तक पहुंच गई। इस रिहाइशी बिल्डिंग में करीब 120 फ्लैट हैं और कइयों के आग में फंसे होने की आशंका है। यह अाग मंगलवार देर रात करीब एक बजे लगी थी।

स्‍थानीय लोगों ने सुनी धमाके की आवाज

बीबीसी के मुताबिक कुछ लोगों ने आग लगने से पहले इमारत से तेज धमाके की आवाज सुनी थी, जिससे इमारत के शीशे तक टूट गए थे। इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि जिस तरह से आग की लपटों ने इस इमारत को घेर रखा है, उससे यह कभी भी ध्‍वस्‍त हो सकती है। यदि ऐसा हुआ तो लोगों को सुरक्षित बचाना आसान नहीं रहेगा। रेजिडेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रेनफेल एक्‍शन ग्रुप के मुताबिक इमारत में फायर सेफ्टी के इंतजाम नाकाफी थे। उनका यहां तक आरोप है कि उन्‍हें केसीटीएमओ की तरफ से फायर सेफ्टी के नाम पर कोई इंस्‍ट्रक्‍शन भी नहीं दी गई थीं।

#WATCH: Fire engulfs 27-storey tower block in Latimer Road, west London. 40 fire engines & 200 firefighters at the spot. pic.twitter.com/OeRK7P33g9