जीत में झूमा पाकिस्‍तान तो भारतीयों ने भी कहा 'Well played, You deserve it'

चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच में पाकिस्‍तान को भारत पर मिली जीत के बाद सोशल मीडिया पर उन्‍हें बधाई देने वालों में कई भारतीय थे। उनका कहना था कि क्रिकेट की जीत हुई है।

नई दिल्‍ली (स्‍पेशल डेस्‍क)। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पर मिली शानदार जीत के बाद पाकिस्‍तान में जश्‍न होना भी स्‍वाभाविक ही था। इन जश्‍न में सिर्फ पाकिस्‍तान के लोग ही शरीक नहीं हुए, बल्कि इस शानदार जीत पर भारतीयों ने भी दिल खोलकर पाकिस्‍तान की क्रिकेट टीम और पाकिस्‍तान के लोगों को बधाई दी। एक दिन पहले तक जहां बाप-बेटे से लेकर जंग तक की बातें और चुटकुले गढ़े जा रहे थे, वहीं पाकिस्‍तान की जीत के बाद का नजारा बिल्‍कुल अलग था।

पाकिस्‍तान की जीत के साथ ही सोशल मीडिया समेत पाकिस्‍तानी न्‍यूज चैनलों की वेब साइट्स पर बधाईयों का जो दौर शुरू हुआ वह अभी तक जारी है। लेकिन इन सभी में सबसे अच्‍छी बात यह रही कि इस दौरान भेजे गए संदेशों में कहीं भी वह कटुता किसी भी तरफ से नजर नहीं आई, जो एक दिन पहले तक दोनों तरफ से सामने आ रही थी। हालांकि इस मैच में हार के बाद भारतीयों को काफी निराशा हुई।

मैच खत्‍म होने के साथ ही 'पाकिस्‍तान मुबारकबाद', 'यू डिजर्व इट' जैसे संदेश सोशल मीडिया से लेकर तमाम जगहों पर दिखाई दे रहे थे। भारतीयों ने इस जीत पर दिल खोलकर पाकिस्‍तान को बधाई दी। कुछ बधाई संदेशों में यहां तक भी लिखा गया कि रमजान के पाक मौके पर पाकिस्‍तान को मिली इस जीत ने ईद की मिठास कई गुना बढ़ा दी है। कुछ में लिखा था कि पाकिस्‍तान की टीम वास्‍तव में इस जीत की हकदार है। तो कुछ में था कि खेला कोई भी और जीता कोई भी हो, लेकिन वास्‍तव में क्रिकेट व खेलभावना की जीत हुई है।

कुछ बधाई संदेश सीधे तौर पर पाकिस्‍तानी टीम के कप्‍तान सरफराज को लेकर थे। इनमें उनकी तारीफ करते हुए लिखा गया था कि उन्‍होंने टीम का बेहतर नेतृत्‍व किया, जिसकी बदौलत पाकिस्‍तान की टीम ने यह जीत हासिल करने में कामयाब हो सकी। सोशल मीडिया पर छाए संदेशों में जिस तरह से भारतीयों ने आगे बढ़कर अपना जज्‍बा दिखाया, वह वास्‍तव में तारीफ के काबिल तो है ही।

Congratulations to the Pakistani Cricket Team. Well played #IndiavsPakistan — Harshdeep Kaur (@HarshdeepKaur) 18 June 2017