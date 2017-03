अमेरिका में भारतीय मूल की महिला और बच्चे की हत्या मामले में दामाद पर शक

शशिकला का परिवार आंध्रप्रदेश के प्रकाशम जिले में रहता है। शशिकला और अनीश की मौत की जानकारी के बाद उनके परिजन बेहद दुखी हैं।

विजयवाड़ा, आईएएनएस। एक भारतीय महिला और उसके सात वर्षीय बेटे का शव अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित उनके घर में मिला। मृत भारतीय महिला का नाम एन शशिकला (40 वर्ष) और बच्चे का नाम अनीश साई है।

मृतक की मां ने कहा, 'हमे संदेह है कि उनकी हत्या की गई है क्योंकि मेरे दामाद का वहां किसी अन्य महिला के साथ अफेयर चल रहा है।'

