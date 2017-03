स्वामी का सनसनीखेज बयान, पाक से लौटे दोनों मौलवी देशविरोधी कार्यों में लिप्त

स्वामी ने कहा कि मुझे पता चला है कि निजामुद्दीन दरगाह के दोनों मौलवी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। स्वामी इससे पहले भी विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं।

नई दिल्ली,एएनआई । भाजपा नेता व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने पाकिस्तान से लौटे दोनों सूफी मौलवी के बारे में बड़ा बयान दिया है। स्वामी ने कहा कि मुझे पता चला है कि निजामुद्दीन दरगाह के दोनों मौलवी देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। स्वामी इससे पहले भी विवादित बयानों के चलते सुर्खियों में रहे हैं।

#WATCH Subramanian Swamy says he has independent information that Indian clerics who went missing in Pakistan were working against country. pic.twitter.com/rFyWWImURp