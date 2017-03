लद्दाख में हुए हिमस्‍खलन के कारण 71 पर्यटकों की जान पर बन आयी थी, जिन्‍हें बचाकर सेना के जवानों ने अपने साहस और मानवता का परिचय दिया।

श्रीनगर (राज्‍य ब्‍यूरो)। जम्मू-कश्मीर में लद्दाख क्षेत्र के चांगला इलाके में सोमवार रात 71 पर्यटक हिमस्‍खलन की चपेट में आ गए, जिन्‍हें सेना के बचावकर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डाल कर बचा लिया।

J&K: Indian Army troops deployed in Eastern Ladakh rescued 71 tourists trapped at Chang La Pass due to avalanche between Chang La & Tangtse. pic.twitter.com/QoTP3rAKbN