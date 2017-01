मुंबई: लकड़ी के गोदाम में लगी आग

मुंबई के कुर्ला स्‍थित लकड़ी के एक गोदाम में आग लग गई।

मुंबई (एएनआई)। मुंबई के कुर्ला स्थित एक गोदाम में सोमवार रात आग लग गई। हालांकि बाद में इसपर काबू पा लिया गया।

सूत्रों के अनुसार यह गोदाम लकड़ी का था। फिलहाल आग के पीछे के कारणों का पता नहीं चला है। साथ ही इस दौरान किसी के हताहत होने की खबर नहीं मिली।

