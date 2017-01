चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, अखिलेश यादव करेंगे 'साइकिल' की सवारी

चुनाव आयोग के पास मुलायम और अखिलेश दोनों ही खेमे की तरफ से साइकिल चुनाव चिन्ह को लेकर दावेदारी पेश की गई थी।

नई दिल्ली, जेएनएन। चुनाव चिन्ह कोल लेकर पिता और पुत्र में मचे सियासी घमासान के बीच आखिरकार चुनाव आयोग ने फैसला बेटे अखिलेश यादव के पक्ष में सुनाया है। जबकि, मुलायम सिंह को बेटे के साथ इस सियासी घमासान में चुनाव चिन्ह पर शिकस्त खानी पड़ी।

चुनाव आयोग का ये फैसला इस मायने में काफी अहम है क्योंकि ये कयास लगाया जा रहा था कि बेटे अखिलेश और पिता मुलायम सिंह की चुनाव चिन्ह को लेकर जारी लड़ाई में साइकिल चिन्ह जब्त हो सकता है।

Election Commission says group led by Akhilesh Yadav is the Samajwadi Party and is entitled to use the 'Bicycle' symbol

