दिल्ली-NCR सहित उत्तराखंड में भूकंम्प के तेज झटके, रुद्रप्रयाग रहा केंद्र

नई दिल्ली (जेएनएन)। दिल्ली-एनसीआर और उत्तर भारत के कई राज्यों में रात 10.35 पर तेज भूकंम्प के झटके महसूस किए गए। वही उत्तराखंड सहित उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के झटके लगभग लगभग 15 सेकेंड तक रहे। फिलहाल कहीं भी जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। भूकंप का केंद्र रहे रूद्रप्रयाग के लिए एनडीआरएफ की दो टीमें रवाना गईं हैं।

Epicentre of #earthquake measuring 5.8 magnitude on Richter Scale was in #Rudraprayag of Uttarakhand: #NationalSeismologicalBureau.

