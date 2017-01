हीराखंड एक्सप्रेस हादसे में मरनेवालों का संख्या 39 हुई, प्रभु ने दिए जांच के आदेश

आंध्र प्रदेश के विजयानगरम में शनिवार देर रात जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के नौ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में 39 लोगों की मौत हो गई है जबकि 54 लोग घायल हो गए हैंं।

नई दिल्ली, जेएनए। शनिवार की देर रात आन्ध्र प्रदेश के विजियानगरम जिले में जगदलपुर-भुवनेश्वर हीराखंड एक्सप्रेस के नौ डिब्बे पटरी से उतरने के चलते कम से कम 39 लोगों की मौत हो गई है जबकि इस हादसे में करीब 60 से ज्यादा लोग घायल है।केन्द्रीय रेलमंत्री मंत्री सुरेश प्रभु ने दुर्घटनास्थल पर पहुंच कर स्थिति का जायजा लिया और पूरे मामले की जांच के अदेश दिए हैं।

सुरेश प्रभु ने कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। इसके साथ ही प्रभु ने कहा कि फिलहाल केन्द्र और राज्य सरकार राहत के उपाय पर पूरा ध्यान केन्द्रित कर रही है।

उधर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि रेल मंत्रालय स्थिति पर पूरी निगाह रखे हुए है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए कहा है इसकी जांच से सभी तथ्यों का खुलासा हो जाएगा। वहीं एक अन्य केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि उन्होंने इस बाबत रेल मंत्री से बात की है और उन्होंनेे सभी घायलों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने का आश्वासन भी दिया है।

The Railway Ministry is monitoring the situation very closely and is working to ensure quick rescue and relief operations: PM Narendra Modi

