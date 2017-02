स्नूपगेट मामला: न्यायपालिका को प्रभावित करना चाहती थी यूपीए सरकार

भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दूबे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

नई दिल्ली, जेएनएन। साल 2014 के लोकसभा चुनाव परिणाम आने से ठीक पहले स्नूपगेट मामले में यूपीए सरकार की तरफ से न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश की गई थी। इस बात का सनसनीखेज खुलासा करते हुए भाजपा के लोकसभा सांसद निशिकांत दूबे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखकर उनसे पूरे मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के लिखे पत्र में निशिकांत दूबे ने कहा कि लोकसभा चुनाव परिणाम आने से सिर्फ तेरह दिन पहले ही तत्कालीन केन्द्रीय गृहमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिल्ली हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश से जल्द से जल्द सिटिंग जज का नाम बताने को कहा था जो इस जांच की अध्यक्षता कर सके।

निशिकांत दूबे ने अारोप लगाया है कि कई राज्यों में दिसंबर 2013 में जासूसी के जो मामले सामने अाए थे उसमें भी यूपीए सरकार की साजिश नजर अा रही है। इस मामले में कमिशन ऑफ इन्क्वायरी गठित करने के लिए यूपीए कैबिनेट के फैसले के पीछे भी सुशील कुमार शिंदे का ही हाथ है। इस मामले में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व का हाथ होने से भी इनकार नहीं किया जा सकता।

