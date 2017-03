राहुल गांधी को लेकर दिग्विजय ने ट्विटर पर कुछ ऐसा कह दिया है कि अब वह फिर मजाक का विषय बन गए हैं। हालांकि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। हमेशा अपने बयानों और विवादों के चलते सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के वरिष्‍ठ नेता दिग्विजय सिंह की जुबान एक बार फिर से फिसल गई है। इसको लेकर एक बार फिर से सोशल मीडिया पर उनकाे लेकर काफी कुछ चल रहा है। इस बार दिग्विजय अपने ट्विटर हैंडल पर की गई अपनी एक पोस्‍ट को लेकर चर्चा में आए हैं। दरअसल, उन्‍होंने एक वीडियो पर ट्विटर पर पोस्‍ट किया था। यह वीडियो कांग्रेस के पूर्व सांसद राजकुमारी रतना सिंह द्वारा प्रोड्यूस्‍ड किया गया था। इस वीडियो को एक्‍सप्‍लेन करने के चक्‍कर में उन्‍होंने जो लिखा, वही अब सुर्खियों में आ गया है।

उन्‍होंने इस वीडियो के नीचे लिखा कि रतना सिंह जो की स्‍वर्गीय दिनेश सिंह की पुत्री हैं, पहले इंदिरा गांधी की केबिनेट में थीं और बाद में राहुल गांधी की भी केबिनेट में शामिल हुई थीं। सोशल मीडिया पर उनके इस कमेंट को लेकर चर्चा गरम है कि आखिर राहुल गांधी की कौन सी केबिनेट आज तक बनी है जिसमें राजकुमारी रतना सिंह को भी शामिल किया गया था। राहुल गांधी की आजतक कोई केबिनेट बनी ही नहीं और पार्टी के अंदर कोई केबिनेट होती नहीं, तो फिर आखिर यह कौन सी केबिनेट का जिक्र दिग्विजय सिंह अपने ट्विटर हैंडल पर की गई पोस्‍ट में किया है।

अब इसका खुलासा हम आपको कर ही देते हैं। दरअसल, दिग्विजय सिंह यहां पर हमेशा की ही तरह लिखने में चूक गए हैं। हकीकत यह है कि रतना इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी की केबिनेट का हिस्‍सा हुआ करती थीं। जिसको उन्‍होंने भूलवश राहुल गांधी लिख दिया था। हालांकि, उनसे यह भूल पहली बार नहीं हुई है। इस तरह की भूल वह अक्‍सर करते आए हैं।

इस भूल के चलते कई बार कांग्रेस को भी शर्मिंदगी उठानी पड़ी है। इससे पहले वह पिछले वर्ष मीडिया में बात करते हुए पाक अधिकृत कश्‍मीर को भारत अधिकृत कश्‍मीर कह गए थे। वह भी उस वक्‍त जब दोनों देशों के बीच रिश्‍ते बेहद नाजुक हो गए थे और हिजबुल कमांडर बुरहान वाण की मौत के बाद जम्‍मू कश्‍मीर में हालात काफी कुछ बेकाबू हो गए थे।

Rajkumari Ratna Singh ex MP is the daughter of Raja Dinesh Singh ji who was a Cabinet Minister in Indira Gandhi and Rahul Gandhi Cabinet.

Dinesh Singh ji's father was one of the few Taluqdars of Audh who fought British and supported Congress in the Freedom Movement.