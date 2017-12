पीएम मोदी का राहुल गांधी और कांग्रेस पर करारा हमला, कहा- कांग्रेस पार्टी नहीं कुनबा है

मुगल शासकों से कांग्रेस की तुलना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस व राहुल गांधी की निंदा की।

नई दिल्‍ली (जेएनएन)। गुजरात स्‍थित वालसाड के धरमपुर में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के माध्‍यम से कांग्रेस पर जोरदार हमला किया और कहा, ‘कांग्रेस पार्टी नहीं कुनबा है।‘ पीएम मोदी ने नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्‍यक्ष राहुल गांधी पर वार करते हुए पार्टी की तुलना मुगल शासकों से की।

कांग्रेस अध्‍यक्ष के तौर पर राहुल गांधी के नामांकन पर ताना कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, ‘मैं कांग्रेस को उनके औरंगजेब राज के लिए शुभकामनाएं देता हूं। हमारे लिए लोगों की बेहतरी मायने रखता है और 125 करोड़ भारतीय हमारे हाई कमान हैं।‘

I congratulate the Congress on their 'Aurangzeb Raj.' For us, the well being of the people matters and 125 crore Indians are our high command: PM Modi pic.twitter.com/GSobcJT20X

पीएम मोदी ने कहा, कांग्रेस गुजरात से नेताओं को नहीं स्‍वीकार कर सकती और न ही इन्‍हें बर्दाश्‍त कर सकी है। उन्‍होंने हमेशा ही गुजरात का अपमान किया है। उन्‍होंने आगे कहा, ‘बादशाह को पता है कि औलाद को ही तख्‍त मिलेगा।

उन्‍होंने आगे कहा, इससे पहले कांग्रेस अपना समाजवाद दिखाने के लिए अपने रास्‍ते से हटी थी लेकिन हम सब देख रहे हैं कि इस चुनाव में वे क्‍या कर रहे हैं, वे कहां जा रहे हैं। उनके लिए दुर्भाग्‍य की बात है, मुसलमान उनके वास्‍तविक चेहरे से अवगत हैं।

पीएम ने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ भाजपा को लेकर गलत सूचनाएं फैली हैं। यह पारिवारिक पार्टी ने अपना प्रमुख एजेंडा भाजपा के खिलाफ गलत जानकारियों को फैलाना बना लिया है। लेकिन गुजरात की जनता इतनी भी भोली भाली नहीं है अब वे तेज हो गए हैं और गलत सूचनाओं के प्रति जागरुक हैं।

Mani Shankar Aiyar said that 'did elections happen during Mughal rule? After Jehangir, Shahjahan came, was any election held? After Shahjahan it was understood Aurangzeb will be the leader'. So Congress accepts its a family party? We don't want this Aurangzeb rule: PM Modi pic.twitter.com/8gF08GiSRI