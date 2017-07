मात्र जून माह में 23 बार सीजफायर का उल्‍लंघन कर चुके पाकिस्‍तान ने आज फिर से राजौरी व पुंछ में सीजफायर उल्‍लंघन किया।

पुंछ (एएनआई)। पाकिस्‍तान ने सोमवार को सीमा नियंत्रण रेखा से सटे पुंछ के बालाकोट और राजौरी के मांजाकोट व भींबर गली सेक्‍टर में फिर से सीजफायर का उल्‍लंघन किया। पाकिस्‍तान की इस कार्रवाई का जवाब हमेशा की तरह भारतीय सेना डटकर दे रही है।

#WATCH Ceasefire violation by Pakistan along the LoC in Rajouri's Manjakote sector (J&K). Indian Army retaliating. pic.twitter.com/EVZfMFYNU2