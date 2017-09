दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कासकर आठ दिन के पुलिस रिमांड पर

दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर सहित तीन को ठाणे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।

मुंबई, जेएनएन। भगोड़े माफिया सरगना दाऊद इब्राहिम के छोटे भाई इकबाल कास्कर सहित तीन को ठाणे पुलिस ने सोमवार देश शाम गिरफ्तार कर लिया। इकबाल पर एक बिल्डर को धमकाने और हफ्तावसूली करने का आरोप है। ठाणे पुलिस के सीपी प्रमोबिर सिंह के मुताबिक, इकबाल कास्कर को उसकी बहन हसीना परकर के आवास से गिरफ्तार किया गया है। तीनों को आज कोर्ट में पेश किया गया। यहां कोर्ट ने तीनों को आठ दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

इकबाल को ठाणे पुलिस के हफ्तावसूली निरोधक दस्ते (एईसी) ने गिरफ्तार किया। इस दस्ते के प्रमुख एनकाउंटर स्पेशलिस्ट इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा हैं। इकबाल के खिलाफ मुंबई के एक भवन निर्माता ने हफ्तावसूली के लिए धमकाने का आरोप लगाया था। इस मामले की जांच ठाणे पुलिस की एईसी कर रही थी। इकबाल को उसके नागपाड़ा स्थित घर से गिरफ्तार किया गया। इकबाल को आखिरी बार करीब दस दिन पहले उसके घर के बगल में एक इमारत ढहने के हादसे के समय देखा गया था।

इकबाल कास्कर 12 मार्च, 1993 को मुंबई में हुए सिलसिलेवार विस्फोटों के समय ही दुबई भाग गया था। उसे करीब 10 साल पहले प्रत्यर्पित करके भारत लाया गया था। उस पर मुंबई में चर्चित रहा सारा सहारा मामले में मुकदमा चलाया गया था, जिसमें वह सुबूतों के अभाव में बरी हो गया था। इकबाल पर आतंकवाद से जुड़ा कोई मामला दर्ज नहीं है। वह भारत में रह रहा दाऊद का एकमात्र भाई है। कुछ वर्ष पहले उस पर उसके घर के बाहर हमला भी हो चुका है।

हाल ही में बहाल हुए हैं प्रदीप शर्मा

प्रदीप शर्मा को हाल ही में पुलिस की नौकरी में बहाल किया गया है। कभी 100 से ज्यादा एनकाउंटर के लिए मशहूर रहे प्रदीप शर्मा को 2009 में अंडरव‌र्ल्ड से संबंधों के आरोप में तत्कालीन पुलिस आयुक्त हसन गफूर ने बर्खास्त कर दिया था।

प्रदीप शर्मा ने अपनी बर्खास्तगी को महाराष्ट्र एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में चुनौती दी थी। लेकिन, उसका फैसला आने से पहले ही प्रदीप शर्मा को छोटा राजन गिरोह के एक सदस्य रहे लखन भैया एनकाउंटर मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था।

Dawood's brother #IqbalKaskar arrested in an extortion case: Visuals of co accused Mumtaz and Israr who were also arrested #Thane pic.twitter.com/o7CirE3lxI — ANI (@ANI) September 19, 2017

#Thane: Dawood's brother #IqbalKaskar,co accused Mumtaz&Israr produced in Police Commissioner's office; they were arrested in extortion case pic.twitter.com/evZIjgJqiB — ANI (@ANI) September 19, 2017