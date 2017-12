गुरुग्रामः बीवी और साली को गोली मारकर NSG कमांडो ने की खुदकुशी

एनएसजी कमांडो की खुदकुशी के पीछे की वजहों का पता नहीं चल पाया है।

गुरुग्राम (जेएनएन)। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में नेशनल सेक्यूरिट गार्ड (NSG) के कमांडो द्वारा पत्नी और साली को गोली मारकर खुदकशी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

An NSG Commando committed suicide after shooting at his wife and sister-in-law in NSG Camp, Manesar this morning. Women admitted in hospital. The cause of the incident is yet to be ascertained.: ACP Manesar Dharamvir #Gurugram