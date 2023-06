UK: 9 साल के बच्चे को महीनों तक किया प्रताड़ित फिर बाथटब में डुबा कर मार डाला, बेरहम मां और पाटर्नर दोषी करार

यूके, एजेंसी। लंदन में मां और उसके प्रेमी ने मिलकर अपने ही 9 साल के मासूम बेटे अल्फी स्टील की बेरहमी से हत्या कर दी। दोनों को दोषी पाया गया है। जानकारी के अनुसार, दोनों ने बच्चे को महीनों से काफी प्रताड़ित किया था और बाद में उसे बाथटब में डूबा कर मार डाला।

41 साल के डिर्क हॉवेल और मां कार्ला स्कॉट पर बच्चे की हत्या का दोषी पाया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मासूम अल्फी स्टील के शरीर पर 50 अलग-अलग जगहों पर चोटों के निशान मिले है और उसका शव वॉर्सेस्टरशायर के द्रोइटविच में स्थित घर पर पड़ा हुआ मिला।

GUILTY | A woman and her partner have been found guilty of the death of her young son.

Alfie Steele was just nine years old when he was found lifeless in the bath of his home in Vashon Drive in February 2021.https://t.co/vhv9pFUEuZ pic.twitter.com/Dq0oj6oac7