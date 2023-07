UK Bypolls: ब्रिटेन के उपचुनाव में ऋषि सुनक की पार्टी को बड़ा झटका, दो सीटों पर चखा हार का स्वाद

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजरवेटिव पार्टी को उपचुनाव में बड़ा झटका लगा है। लेबर पार्टी ने उत्तरी इंग्लैंड में सेल्बी और आइंस्टी की सीट जीत ली जबकि लिबरल डेमोक्रेट्स ने दक्षिण-पश्चिम इंग्लैंड में सोमरटन और फ्रोम पर जीत हासिल की। दोनों पार्टियों के मतदाताओं ने स्पष्ट रूप से उस पार्टी का समर्थन किया जो कंजरवेटिव उम्मीदवार को हराने की सबसे अधिक संभावना रखते थे।

ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक (फोटो: एएफपी)

