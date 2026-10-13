'ब्रेग्जिट जनमत में रूस ने दिया था दखल', ब्रिटेन के पीएम एंडी बर्नहैम का सनसनीखेज दावा

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री एंडी बर्नहैम (Andy Burnham) एक सनसनीखेज दावा किया है कि साल 2026 में यूरोपीय यूनियम से अलग होने के ऐतिहासिक ब्रेग्जिट जनमत संग्रह में रूस में दखल दिया था।

हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया कि यह दखल कैसे हुआ, न ही उन्होंने अपने दावे का कोई सबूत ही दिया। उन्होंने जर्मनी और फ्रांस के मतदाताओं को भी रूस से आगाह किया है।

आपको बता दें कि रूस पर अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित करने के आरोप लग चुके हैं। वहीं लंदन स्थित रूसी दूतावास ने बर्नहैम के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है।

रूस ने ब्रिटेन के आरोपों को किया खारिज

रूसी दूतावास ने कहा कि ब्रिटेन रूस विरोधी हिस्टीरिया से ग्रस्त है और अपनी आंतरिक राजनातिक नाकामियों का दोष दूसरों पर मढ़ रहा है। वहीं ब्रिटिश सरकार के ऑफिस और विदेश राज्य मंत्री स्टीफन डौटी ने मामले को संभालने की कोशिश की।

उन्होंने साफ किया कि रूस की कोशिशों को बावजूद वह जनमत संग्रह के नतीजों को प्रभावित करने में नाकाम रहा और ब्रेग्जिट का जनादेश पूरी तरह से वैध है। क्या है पूरा मामला? साल 2016 में ब्रिटेन के 52 प्रतिशत लोगों ने यूरोपीय संघ से अलग होने के पक्ष में वोट दिया था। इसे ही ब्रेग्जिट जनमत कहा गया था। पूर्व प्रधानंमत्री बोरिस जॉनसन 2020 में ही कह चुके हैं कि रूसी दखल के कोई सबूत नहीं मिले हैं।