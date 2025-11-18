डॉक्टरों ने छाती में दर्द को बताया अपच... तीन दिन बाद हो गई ब्रिटिश नर्स की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। ब्रिटेन में एक नर्स की अस्पताल से छुट्टी मिलने के तीन दिन बाद ही मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसकी छाती में दर्द को अपच बताकर गलत सलाह दी। इसका खुलासा जांच के बाद हुआ। ग्रेटर मैनचेस्टर के टेमसाइड की पाउला इवर्स मार्च 2024 में टेमसाइड अस्पताल के आपातकालीन विभाग में भयानक सीने में दर्द की शिकायत लेकर गई थीं, जिसे उन्होंने अपने साथी को प्रसव से भी बदतर बताया था। उसके गंभीर लक्षणों और हृदय संबंधी समस्याओं के पारिवारिक इतिहास के बावजूद, उसे उसी दिन आपातकालीन देखभाल इकाई में भेज दिया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

डॉक्टरों ने क्या सलाह दी? छाती के एक्स-रे और खून की जांच में कुछ भी असामान्य नहीं दिखा और उसकी ऑवर्जवेशन सामान्य था। डॉक्टरों ने उसे आश्वस्त किया कि दर्द फंसी हुई हवा या अपच के कारण है और उसे गैविस्कॉन खरीदने की सलाह दी।