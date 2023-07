ब्रिटेन में भारतवंशी की हत्या में दो नाबालिगों को 34 साल कैद, वॉल्वरहैम्प्टन क्राउन कोर्ट ने सुनाया फैसला

भारतवंशी नाबालिग की छुरी व तलवार से वार कर हत्या करने के दोषी दो भारतवंशी नाबालिगों को गुरुवार को 34 साल की कैद की सजा सुनाई गई। कोर्ट के फैसले के बाद दोनों दोषियों की पहचान प्रबजीत वीधासा और सुखमन शेरगिल के रूप में की गई।

इंग्लैंड में दो भारतवंशी नाबालिगों को 34 साल की सजा सुनाई गई है।

लंदन, पीटीआई। इंग्लैंड के वेस्ट मिडलैंड्स क्षेत्र के वॉल्वरहैम्प्टन में गत वर्ष भारतवंशी नाबालिग की छुरी व तलवार से वार कर हत्या करने के दोषी दो भारतवंशी नाबालिगों को गुरुवार को 34 साल की कैद की सजा सुनाई गई। गत जुलाई 2022 में रोनन कांडा पर हमला किया गया था और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। वेस्ट मिडलैंड्स पुलिस ने जांच शुरू कर दी थी। पोस्टमार्टम में उसकी मौत दो बार चाकुओं के प्रहार से होने की बात सामने आई। हालांकि यह गलत पहचान का मामला था। ऑनलाइन खरीदे गए हथियारों से किया गया था हमला वॉल्वरहैम्प्टन क्राउन कोर्ट के न्यायाधीश के फैसले के बाद दोनों दोषियों की पहचान प्रबजीत वीधासा और सुखमन शेरगिल के रूप में की गई। अदालत ने सुना कि अपने एक दोस्त के घर से थोड़ी दूरी पर स्थित अपने घर पैदल जा रहा था। वह अपने दोस्त के घर प्लेस्टेशन कंट्रोलर लेने गया था। इस दौरान उसका पीछा किया गया और वीधासा ने ऑनलाइन खरीदे गए हथियारों से पीछे से हमला किया गया। पुलिस ने कहा कि रोनन पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गया। हमले में रोनन की मौके पर ही मौत हो गई। वीधासा को कम से कम 18 साल और शेरगिल को 16 साल कैद काटनी होगी।

