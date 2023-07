ब्रिटेन में लंबे समय तक रहना होगा महंगा, वीजा फीस, हेल्थ सरचार्ज बढ़ाएगा लंदन

ब्रिटेन सरकार ने आप्रवासियों के लिए वीजा आवेदन करने पर लगने वाले इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज (आइएचएस) को बढ़ाने का फैसला किया गया है। ऋषि सुनक ने कहा कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि सरकारी कर्मचारियों के वेतन के वेतन में हुई बढ़ोतरी की व्यवस्था की जा सके।

वीजा फीस, हेल्थ सरचार्ज बढ़ाएगा ब्रिटेन : ऋषि सुनक

लंदन, पीटीआई। भारत समेत अन्य देशों के लोगों के लिए ब्रिटेन में लंबे समय तक रहना काफी महंगा हो सकता है। सरकारी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए रकम की व्यवस्था करने के लिए आप्रवासियों के लिए वीजा आवेदन करने पर लगने वाले इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज (आइएचएस) को बढ़ाने का फैसला किया गया है। वीजा आवेदन पर बढ़ेगा शुल्क ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने गुरुवार को डाउनिंग स्ट्रीट में कहा, सरकारी कर्मचारियों के वेतन में पांच से सात प्रतिशत के बीच बढ़ोतरी की गई है। इसके लिए रकम की व्यवस्था जरूरी है। मैं लोगों पर कर लगाने के लिए तैयार नहीं हूं और मुझे नहीं लगता कि अधिक उधार लेना सही होगा क्योंकि इससे महंगाई और बढ़ेगी। इसलिए हम इस देश में आने वाले आप्रवासियों के लिए वीजा आवेदन करने पर लगने वाले शुल्क को बढ़ाने जा रहे हैं। इसे आइएचएस कहा जाता है। लंबे समय के वीजा के लिए आइएचएस लगाया जाता है। किस श्रेणी के वीजा में कितनी बढ़ोतरी होगी और नई दरें कब लागू होंगी, इसका पूरा विवरण आने वाले महीनों में ब्रिटेन के गृह विभाग द्वारा जारी किया जा सकता है।

Edited By: Shashank Mishra