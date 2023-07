EU: यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा से जुड़ा प्रस्ताव पास, भारत ने जताया ऐतराज

यूरोपीय संसद ने मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक प्रस्ताव पास किया है। भारत ने इस प्रस्ताव पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह भारत के आंतरिक मामलों में दखल है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

विदेश मंत्रालय ने कहा-आंतरिक मामलों में दखल बर्दाश्त नहीं।

लंदन, पीटीआई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के फ्रांस दौरे के बीच फ्रांस में ही यूरोपीय संसद में मणिपुर हिंसा से जुड़ा एक प्रस्ताव पास कर दिया गया है। भारत ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि यह भारत के आंतरिक मामलों में दखल है और इसे कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूरोपीय संसद ने गुरुवार को भारत में मानवाधिकारों की स्थिति पर एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें मणिपुर में हाल की झड़पों का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। भारत ने इसे आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी बताया फ्रांस के स्ट्रासबर्ग में संसद ने भारतीय अधिकारियों से जातीय और धार्मिक हिंसा को रोकने और ''सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों की रक्षा'' के लिए कदम उठाने का आह्वान किया। इस मामले में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पलटवार करते हुए कहा कि यूरोपीय संसद मणिपुर के घटनाक्रम पर चर्चा करना, तात्कारिक प्रस्ताव को स्वीकार करना भारत के आंतरिक मामलों में दखलअंदाजी है। भारत के आंतरिक मामलों में इस तरह का हस्तक्षेप अस्वीकार्य है और यह औपनिवेशिक मानसिकता को दर्शाता है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने बुधवार को कहा था कि संबंधित यूरोपीय संघ के सांसदों से संपर्क किया जा रहा है और उन्हें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह पूरी तरह से भारत का आंतरिक मामला है। मणिपुर में करीब दो महीने से कुकी और मैती समुदायों के बीच हिंसक झड़पें हो रही हैं।

