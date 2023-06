UK: दुष्कर्म के आरोपी भारतीय छात्र को पकड़ने में CCTV और Instagram से पुलिस को मिला अहम सुराग

लंदन, पीटीआई। यूनाइटेड किंगडम के कार्डिफ से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक भारतीय मूल के छात्र को शराब के नशे में महिला से दुष्कर्म करने के आरोप में जेल भेज दिया गया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पिछले साल एक क्लब में पीड़िता से मुलाकात की थी।

पुलिस ने कहा कि 20 वर्षीय प्रीत विकल नशे की हालत में महिला को अपने फ्लैट ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने कहा कि आरोपी और महिला अलग-अलग अपने-अपने समूहों के साथ शहर में नाइट आउट पर गए थे। पीड़ित ने अत्यधिक शराब पी रखी थी। जिसका फायदा उठाते हुए प्रीत विकल ने महिला के साथ दुष्कर्म किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें प्रीत को पीड़िता को अपनी बाहों में और बाद में अपने कंधे पर ले जाते हुए दिखाया गया है। साउथ वेल्स पुलिस ने मामले पर अपडेट प्रदान करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया, और कहा कि "एक व्यक्ति को महिला के साथ दुष्कर्म करने के लिए जेल की सजा सुनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज में प्रीत विकल को पीड़ित को अपनी बाहों में और बाद में अपने कंधों पर उठाकर शहर के केंद्र से बाहर ले जाते हुए देखा गया।

#INCOURT l A man has been jailed for raping at a woman at a halls of residence in #Cardiff.



CCTV showed Preet Vikal carrying the victim in his arms and later across his shoulders out of the city centre.



1/2 pic.twitter.com/wfYrIggd7o