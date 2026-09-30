नीरव मोदी को लंदन कोर्ट से झटका, लग्जरी संपत्ति की बिक्री रोकने की कानूनी लड़ाई हारे

डिजिटल डेस्क, लंदन। भगोड़े कारोबारी नीरव मोदी को लंदन में अपनी लग्जरी संपत्ति की बिक्री रोकने की कानूनी लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा है। ब्रिटेन की एक अदालत ने मध्य लंदन स्थित 103 मैराथन हाउस की बिक्री को मंजूरी दे दी है। संपत्ति की कीमत 37.5 लाख पाउंड तय की गई है।

55 वर्षीय नीरव मोदी 2019 में गिरफ्तारी के बाद से लंदन की जेल में बंद है। वह भारत में करीब दो अरब डॉलर के पंजाब नेशनल बैंक धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों का सामना कर रहा है तथा उसके प्रत्यर्पण की कार्यवाही जारी है।

हाई कोर्ट की चांसरी डिवीजन में मंगलवार को सुनवाई के दौरान मास्टर जेम्स ब्राइटवेल ने संपत्ति की बिक्री को अदालत की मंजूरी प्रदान की। मामले में ट्राइडेंट ट्रस्ट कंपनी सिंगापुर याचिकाकर्ता है। इससे पहले ईडी ने तर्क दिया था कि ट्रस्ट की सभी जरूरी देनदारियों को चुकाने के बाद बिक्री से मिली राशि को एक सुरक्षित खाते में रखा जाए। नीरव मोदी ने बिक्री का विरोध करते हुए दावा किया था कि वह ट्रस्ट का वास्तविक संस्थापक है और उसे लाभार्थी माना जाना चाहिए। हालांकि अदालत ने उसकी आपत्तियों को बिक्री रोकने का पर्याप्त आधार नहीं माना।