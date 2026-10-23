ब्रिटेन: मेघन मार्कल के पिता पर बाल यौन शोषण के गंभीर आरोप, 'डचेस ऑफ ससेक्स' ने जताई गहरी चिंता

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के प्रिंस हैरी की पत्नी और डचेस ऑफ ससेक्स मेघन मार्कल ने शुक्रवार को एक बयान जारी कर कहा कि वे अपने पिता थॉमस मार्कल पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री रखने के आरोप सामने आने के बाद बेहद परेशान हैं।

हाल ही में अपने पति हैरी और बच्चों के साथ वापस ब्रिटेन लौटीं पूर्व हॉलीवुड अभिनेत्री ने द सन अखबार में छपी एक रिपोर्ट के बाद यह प्रतिक्रिया दी है। आपत्तिजनक तस्वीरें-वीडियो मिलने का दावा द सन की रिपोर्ट में मेघन के सौतेले भाई थॉमस मार्कल जूनियर के हवाले से दावा किया गया है कि उन्हें फिलीपींस में अपने पिता के पुराने घर से ऐसी आपत्तिजनक तस्वीरों और वीडियो का एक बड़ा जखीरा मिला है। बाद में यह बात भी सामने आई कि ब्रिटेन के सुरक्षा अधिकारियों ने मेघन को पहले ही सूचित कर दिया था कि इन बेहद संवेदनशील और गंभीर आरोपों की जांच की जा रही है।

45 वर्षीय मेघन मार्कल ने अपने आधिकारिक बयान में गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा, पिछले 24 घंटों में सामने आई खबरों से मैं पूरी तरह स्तब्ध और परेशान हूं। मेरी संवेदनाएं उन सभी बच्चों और उनके परिवारों के साथ हैं, जिन्हें शायद कोई नुकसान पहुंचा हो।

उन्होंने अतीत की घटनाओं का जिक्र करते हुए खुलासा किया, साल 2018 में मेट्रोपॉलिटन पुलिस और रॉयल्टी एंड स्पेशलिस्ट प्रोटेक्शन को एक पत्र भेजा गया था, जो बाद में मुझे दिखाया गया। उसमें मेरे पिता पर बेहद गंभीर और चिंताजनक आरोप लगाए गए थे। मुझे उस समय यह भरोसा दिलाया गया था कि प्रशासनिक स्तर पर इन आरोपों की निष्पक्ष जांच की जा रही है।

पारिवारिक रिश्तों पर भी की बात मेघन ने मीडिया द्वारा उनके पारिवारिक रिश्तों को लेकर बनाए गए नैरेटिव पर भी बात की। उन्होंने कहा, मुझे उम्मीद है कि अब लोग यह समझ पाएंगे कि मेरे अपने पिता से दूरी बनाने और उन्हें अपने बच्चों से न मिलने देने के पीछे का मुख्य कारण केवल और केवल अपने बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। मीडिया के एक वर्ग द्वारा इस मामले को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया।

उन्होंने आगे कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि कानून अपना काम करेगा, न्याय मिलेगा और मासूम बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। बता दें कि 2018 में प्रिंस हैरी के साथ शादी के दौरान स्वास्थ्य कारणों से शामिल न होने के बाद से ही मेघन के उनके पिता से संबंध तनावपूर्ण हो गए थे। थॉमस मार्कल आज तक अपने पोते प्रिंस आर्ची (7) और पोती प्रिंसेस लिलिबेट (5) से नहीं मिले हैं।

दूसरी ओर, 60 वर्षीय मार्कल जूनियर ने दावा किया है कि फिलीपींस के सेबू स्थित घर से चार बक्सों में बंद कंप्यूटर और मोबाइल मिले हैं, जिनमें सैकड़ों आपत्तिजनक तस्वीरें हैं। उन्होंने इस संबंध में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI से भी संपर्क किया है। हालांकि, थॉमस मार्कल सीनियर ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है।