लंदन के सिख शेफ ने मदद मांगी, नॉन-हलाल रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर, गूगल पर आरोप

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। लंदन में रहने वाले सिख रेस्टोरेंटर हरमन सिंह कपूर ने अपने रेस्टोरेंट को बचाने के लिए ग्राहकों से मदद मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि गूगल फर्जी एक-स्टार रिव्यू स्वीकार कर रहा है, जबकि असली पांच-स्टार रिव्यू ब्लॉक कर रहा है।

कपूर, जिन्होंने पहले अपने पुराने रेस्टोरेंट ‘रंगरेज’ को नॉन-हलाल नीति और कथित पाकिस्तानी धमकियों के कारण बंद करने का एलान किया था, अब अपने नए रेस्टोरेंट ‘सिंह’स डाइनिंग’ को लेकर परेशान हैं। सोमवार को सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्होंने लिखा कि आज मैं अपना गर्व निगलकर आपसे मदद मांग रहा हूं। रेस्टोरेंट मेरे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं, मेरा जुनून और रोजी-रोटी है। उन्होंने दावा किया कि बकाया किराए और मकान मालिक द्वारा कोर्ट की धमकी के कारण दबाव बढ़ गया है। कपूर ने ग्राहकों से बुकिंग करने और पोस्ट शेयर करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम नॉन-हलाल रेस्टोरेंट होने पर गर्व करते हैं और समुदाय की सेवा जारी रखना चाहते हैं।