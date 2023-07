London: भारतीय उच्चायोग के बाहर एक बार फिर जमा हुए 30-40 खालिस्तानी समर्थक, पुलिस ने बढ़ाई इलाके की सुरक्षा

लंदन, एएनआई। लंदन में शनिवार को भारतीय उच्चायोग के बाहर लगभग 30-40 खालिस्तानी समर्थक जमा हो गए। इस दौरान सुरक्षा बलों ने मौके पर पहुंचकर इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी। प्रदर्शनकारी करीब 12:30 बजे से 2:30 बजे तक भारतीय उच्चायोग के बाहर डटे रहे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रदर्शनकारी अब साइट को छोड़ चुके हैं।

मालूम हो कि खालिस्तानी समर्थकों की भीड़ ऐसे समय पर भारतीय उच्चायोग के बाहर इकट्ठा हुआ है जब ब्रिटेन ही नहीं अन्य देशों में भी खालिस्तानी चरमपंथियों के हमलों में बड़ी वृद्धि देखी गई है। वहीं, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि भारत ने लंदन में भारतीय राजनयिकों को धमकियों का मुद्दा उठाया है।

#WATCH | 30-40 Khalistanis gathered outside Indian High Commission in London around 12:30 pm to 2:30 pm GMT today. UK Police were present at the spot. Protesters have left the site now pic.twitter.com/HtSraIXmoe