England: पूर्व प्रेमिका को पीछा कर किया था हमला, अब भारतीय मूल के एक व्यक्ति को कोर्ट ने ठहराया दोषी

पूर्व प्रेमिका को पीछा कर किया था हमला, अब भारतीय मूल के एक व्यक्ति को कोर्ट ने ठहराया दोषी।फाइल फोटो।

लंदन, पीटीआई। ब्रिटेन में एक भारतीय मूल के व्यक्ति को अपनी पूर्व प्रेमिका पर हमला करने के मामले में दोषी पाया गया है। इस दौरान 23 वर्षीय युवक को जेल की निलंबित सजा और पुनर्वास के आदेश दिए गए हैं। मालूम हो कि इस मामले में आरोपी सुनवाई के लिये वॉल्वरहैम्प्टन क्राउन कोर्ट में पेश हुआ। उस पर हमला करने, चोट पहुंचाने और पीड़िता के फोन को क्षति पहुंचाने का आरोप है। दो साल की सजा को किया गया निलंबित बर्मिंघम लाइव की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिला न्यायाधीश एड्रियन लोअर ने आदेश में कहा कि दिसंबर 2021 में बस में और बस के बाहर अपनी किशोरी मित्र का पीछा करने और उस पर हमला करने के आरोप में युवक को सजा सुनाई गई है और अच्छे आचरण की शर्त पर उसकी सजा को दो साल के लिये निलंबित कर दिया गया है। न्यायाधीश ने अभियुक्त को 30 दिन के पुनर्वास में रहने एवं 200 घंटे अवैतनिक कार्य करने को भी कहा है। स्नैपचैट पर एक-दूसरे से मिले थे सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि पीड़िता पर हुए हमले के बाद उसकी आंखों में सूजन आ गई थी। दोनों, स्नैपचैट नामक सोशल मीडिया मंच पर एक-दूसरे से मिले थे। एक बयान में पीड़िता ने कहा कि हमले के बाद अब वह नए लोगों से मिलने और नये रिश्ते शुरू करने से डर रही है। आरोपी के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने आरोपों से इनकार कर दिया लेकिन उसने अदालत द्वारा दोषी ठहराये जाने के फैसले को स्वीकार कर लिया है।

