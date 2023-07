भारत ने 2024-25 के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में पेश की उम्मीदवारी, सहयोगियों के प्रति जताई प्रतिबद्धता

भारत ने लंदन में 2024-25 द्विवार्षिक के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) परिषद चुनावों में श्रेणी-बी के तहत अपनी दावेदारी पेश की है। इससे पहले श्रेणी बी के तहत 2022-23 के लिए भारत को चुना गया था। आपको बता दें कि आईएमओ के वर्तमान सदस्य भारत ऑस्ट्रेलिया ब्राजील कनाडा फ्रांस जर्मनी नीदरलैंड स्पेन स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) हैं।

भारत ने 2024-25 के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन में पेश की उम्मीदवारी।

लंदन, एएनआई। भारत ने लंदन में 2024-25 द्विवार्षिक के लिए अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) परिषद चुनावों में श्रेणी-बी के तहत अपनी दावेदारी पेश की है। इससे पहले श्रेणी बी के तहत 2022-23 के लिए भारत को चुना गया था। आईएमओ में 10 देश हैं शामिल बता दें कि आईएमओ की श्रेणी बी के तहत अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार में 10 देश शामिल हैं। इसके वर्तमान सदस्य भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) हैं। इस अवसर पर मंगलवार को लंदन में भारतीय उच्चायोग ने टेम्स क्रूज बोट पर एक स्वागत समारोह का आयोजन किया। इस स्वागत समारोह की मेजबानी ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराईस्वामी ने की और इसमें जहाजरानी सचिव टीके रामचंद्रन के साथ आईएमओ सदस्य देशों, थिंक टैंक और शिक्षा जगत के लोगों ने भाग लिया। इस दौरान, दोराईस्वामी ने कहा कि हमारे लिए आईएमओ एक बहुत ही विशेष संस्थान है। हम इसकी स्थापना के समय से ही आईएमओ का हिस्सा रहे हैं। हमें लंबे समय तक एक भारतीय को महासचिव बनाने का सौभाग्य मिला है। दोराईस्वामी ने कहा हमारी स्पष्ट रुचि यह सुनिश्चित करने में है कि आप सभी अपना वोट देने की प्रतिज्ञा करें। इस विशेष जश्न को मनाने के लिए आईएमओ में हमारे सहयोगियों के साथ एक जहाज पर स्वागत समारोह आयोजित करना काफी अच्छा है। भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि हम वैश्विक समुद्री उद्योग में एक महत्वपूर्ण चरण में हैं और आज लिए गए निर्णयों का न केवल इस पर प्रभाव पड़ेगा कि महासागरों का उपयोग मानवता की भलाई के लिए कैसे किया जाता है, बल्कि इस पर भी होगा कि हम इसकी सुरक्षा कैसे करते हैं। भारत ने सहयोगियों के प्रति जताई प्रतिबद्धता दोराईस्वामी ने कहा कि यह हम सभी के लिए योगदान जारी रखने का एक अवसर है। उन्होंने कहा कि हम भारत में आईएमओ में अपने सभी भागीदारों के साथ योगदान करने और काम करने के लिए तैयार हैं। बता दें कि भारत 1959 में अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आईएमओ) का सदस्य बना था। भारत आईएमओ में एक सक्रिय भागीदार रहा है। आईएमओ शिपिंग की सुरक्षा और पर्यावरण के लिए वैश्विक मानक-निर्धारण प्राधिकरण है। यह सुनिश्चित करता है कि ऐसे मानक निष्पक्ष और प्रभावी हों।

