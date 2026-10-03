UK के एयरबेस पर विस्फोटक के साथ पकड़े गए दोहरी नागरिकता वाले युवक को मिली जमानत, ब्रिटेन को ईरानी साजिश की आशंका

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन के फेयरफोर्ड वायुसेना अड्डे के नजदीक विस्फोटक के साथ पकड़े गए पांच युवकों से संबंधित मामले में गुरुवार को गिरफ्तार एक अन्य युवक को पुलिस ने जमानत पर छोड़ दिया है।

पकड़ा गया यह युवक 25 वर्ष का है और इसके पास ब्रिटेन और ईरान की दोहरी नागरिकता है। संभवत: यह युवक भी लंदन निवासी है। लेकिन पुलिस ने किसी भी आरोपित का नाम नहीं बताया है।

फेयरफोर्ड एयरबेस को ईरान पर हमले के लिए अमेरिकी वायुसेना इस्तेमाल कर रही है, इसके चलते इसकी संवेदनशीलता और उस पर आतंकी हमले का खतरा बढ़ा हुआ है।

रविवार-सोमवार रात पुलिस ने जिन पांच युवकों को बड़ी मात्रा में विस्फोटक के साथ गिरफ्तार किया था। उन पर वायुसेना अड्डे पर हमले की साजिश रचने के शक में आतंकवाद संबंधी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

यद्यपि महज एक दिन की पूछताछ के बाद मंगलवार को पुलिस की आतंकवाद निरोधी शाखा ने उन्हें रिहा कर दिया था लेकिन मामले की जांच जारी होने की बात कही थी। इसी आधार पर गुरुवार को दोहरी नागरिकता वाले युवक की गिरफ्तारी हुई लेकिन शनिवार को उसे भी जमानत पर रिहा कर दिया गया।