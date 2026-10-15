ब्रिटेन में चीनी महिला की हत्या का आरोपी भारतवंशी दीपक संधू दोषी करार, मुंबई भागने की कोशिश के दौरान हुआ था गिरफ्तार

डिजिटल डेस्क, लंदन। ब्रिटेन में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को एक महिला की हत्या के मामले में गुरुवार को दोषी ठहराया गया। हत्या के बाद उसने मुंबई भागने की कोशिश की थी। मेट्रोपोलिटन पुलिस ने उसे एयरपोर्ट जाते समय पकड़ लिया था।

साउथैंपटन के रहने वाले 23 वर्षीय दीपक संधू को ओल्ड बेली अदालत ने शियाओकिंग के की हत्या का दोषी पाया। संधू को शुक्रवार को इसी अदालत में सजा सुनाई जाएगी। दोनों के बीच कुछ समय संबंध रहा। पुलिस ने जांच के आधार पर बताया था कि संधू से महिला के पैसे चुराए थे और उससे झूठ बोला था। इसी वजह से शियाओकिंग ने संबंध खत्म करने की कोशिश, जिससे संधू नाराज हो गया था और बदला लेने पर आमादा था।