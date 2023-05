Rishi Sunak: ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक के आधिकारिक निवास के गेट से टकराई कार, चालक गिरफ्तार

लंदन, एजेंसियां। लंदन में 10 डाउनिंग स्ट्रीट के सामने के गेट से टकराकर गुरुवार को कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 10 डाउनिंग स्ट्रीट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का कार्यालय और आधिकारिक निवास है। यह पता नहीं चल सका है कि घटना के समय सुनक 10 डाउनिंग स्ट्रीट में थे या नहीं।

समाचार एजेंसी रायटर ने लंदन पुलिस का हवाला देते हुए कहा कि खतरनाक ड्राइविंग के कारण इस मामले में ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि, आरोपित का नाम नहीं बताया गया है।

United Kingdom | A car has collided with the front gates of Downing Street, where Prime Minister Rishi Sunak's office and residence is based; driver arrested, reports Reuters citing London Police