भारतीय दूतावास को घेरने की धमकी के बाद खालिस्तानी समर्थकों को ब्रिटेन की दो टूक, कहा- हमला स्वीकार्य नहीं होगा

लंदन, एजेंसी। Britain warned Khalistani supporters लंदन में भारतीय उच्चायोग को खालिस्तानियों द्वारा घेरने की धमकी मिलने के बाद ब्रिटेन की सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने ट्वीट कर कहा है कि कोई भी हमला पूरी तरह से अस्वीकार्य है और ऐसा होने पर कोई बख्शा नहीं जाएगा।

ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ने ट्वीट कर कहा,

"Any direct attacks on the Indian High Commission in London are completely unacceptable...," tweets UK Foreign Secretary James Cleverly. pic.twitter.com/3Nr890sGj7