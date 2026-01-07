अमेरिकी इस्लामिक स्कॉलर की एंट्री पर ब्रिटेन ने लगाई रोक, कहा- नफरत फैलाने वाले के लिए देश में कोई जगह नहीं

पीटीआई, लंदन। सात अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले के बाद हमास जैसे चरमपंथी संगठन के समर्थन में दिए गए बयानों को लेकर ब्रिटेन ने एक इस्लामिक उपदेशक की देश में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गृह सचिव शबाना महमूद ने अमेरिका के इस्लामिक स्कालर डॉ. शेडी एलमासरी की यात्रा अनुमति रद्द कर दी। डॉ. एलमासरी को बर्मिंघम, बोल्टन और लंदन में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था, जिन्हें मुस्लिम चैरिटी 'ग्लोबल रिलीफ ट्रस्ट' द्वारा आयोजित किया गया था।