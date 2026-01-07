Language
    अमेरिकी इस्लामिक स्कॉलर की एंट्री पर ब्रिटेन ने लगाई रोक, कहा- नफरत फैलाने वाले के लिए देश में कोई जगह नहीं

    Updated: Wed, 07 Jan 2026 04:54 AM (IST)

    सात अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले के बाद हमास जैसे चरमपंथी संगठन के समर्थन में दिए गए बयानों को लेकर ब्रिटेन ने एक इस्लामिक उपदेशक की देश में एंट ...और पढ़ें

    पीटीआई, लंदन। सात अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हुए हमले के बाद हमास जैसे चरमपंथी संगठन के समर्थन में दिए गए बयानों को लेकर ब्रिटेन ने एक इस्लामिक उपदेशक की देश में एंट्री पर प्रतिबंध लगा दिया है।

     

    गृह सचिव शबाना महमूद ने अमेरिका के इस्लामिक स्कालर डॉ. शेडी एलमासरी की यात्रा अनुमति रद्द कर दी। डॉ. एलमासरी को बर्मिंघम, बोल्टन और लंदन में आयोजित कार्यक्रमों में हिस्सा लेना था, जिन्हें मुस्लिम चैरिटी 'ग्लोबल रिलीफ ट्रस्ट' द्वारा आयोजित किया गया था।

     

    हालांकि, ब्रिटेन के गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि नफरत फैलाने या चरमपंथी विचारधाराओं को बढ़ावा देने वाले विदेशी नागरिकों के लिए देश में कोई स्थान नहीं है।

     

    गृह मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है।