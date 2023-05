ब्रिटेन में भी गूंजा 'बजरंग बली की जय', सैन्य अभ्यास के दौरान लगा नारा; देखें वीडियो

लंदन, एजेंसी। Bajrang Bali Ki Jai कर्नाटक चुनाव में बजरंग बली की जय के नारे कई रैलियों में सुने गए। भाजपा ने कांग्रेस के घोषणापत्र में बजरंग दल पर बैन को बजरंग बली से जोड़ते हुए कई हमले बोले। पीएम मोदी ने खुद कई रैलियों में कांग्रेस को हिंदू विरोधी बताया। दूसरी ओर, अब बजरंग बली के नारे भारत ही नहीं ब्रिटेन में भी सुनने को मिले।

दरअसल, ब्रिटेन के सैलिसबरी मैदान में आयोजित भारत-ब्रिटेन संयुक्त-सैन्य अभ्यास में ये नारे सुनाई दिए। "अजेया वारियर-23" के 7वें संस्करण के दौरान भारतीय सेना के जवानों ने 'भारत माता की जय के साथ बजरंग बली की जय' का नारा लगाया। सेना के जवान हाथों में बंदूक लेकर जोर-जोर से ये नारे लगाते दिखे।

#WATCH | Indian Army troops raise war cries of 'Bharat Mata Ki Jai- Bajrang Bali Ki Jai' during the 7th edition of India-UK joint-military exercise “AJEYA WARRIOR-23” being conducted at Salisbury Plains, UK pic.twitter.com/D7PwKVIF7V