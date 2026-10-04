'रेलवे और इंटरनेट के दौर से कई गुना ज्यादा पैसा एआई में खर्च कर रहे देश', कंसल्टिंग कंपनी पीडब्ल्यूसी का दावा

डिजिटल डेस्क, लंदन। किसी भी नई टेक्नोलॉजी में इतना पैसा कभी नहीं लगा, जितना एआई में लग रहा है। यह उन रकमों से कहीं अधिक है, जो रेलवे या इंटरनेट जैसी टेक्नोलॉजी क्रांतियों के समय उनमें लगाई गई थीं।

कंसल्टिंग कंपनी पीडब्ल्यूसी के अनुमान के मुताबिक, 2050 तक सिर्फ डेटा सेंटर्स पर कुल खर्च 30 ट्रिलियन डॉलर से अधिक हो सकता है, जो लगभग बकाया यूएस ट्रेजरीज की वैल्यू के बराबर है। महंगाई को ध्यान में रखने के बाद भी, यह खर्च रेलवे या डॉट-कॉम बूम के दौरान हुए खर्च के मुकाबले बहुत ज्यादा है।

एआई की दौड़ में शामिल प्रमुख कंपनियों में से एक, एंथ्रोपिक आने वाले वर्षों में 518 अरब डॉलर खर्च करने की योजना बना रही है। यह रकम उसके 2025 के अनुमानित रेवेन्यू से 100 गुना से भी अधिक है। कंपनी को सपोर्ट करने वालों का कहना है कि एआई टेक्नोलॉजी, भाप इंजन के आने और उससे शुरू हुए औद्योगीकरण से भी कहीं अधिक क्रांतिकारी बदलाव लाएगी। हालांकि, अर्थशास्त्रियों का कहना है कि एआई कंपनियों के जबरदस्त अनुमानों, भारी-भरकम खर्च और आसमान छूती वैल्यूएशन के पीछे बड़े पैमाने पर प्रोडक्टिविटी बढ़ने और भविष्य में मुनाफे की उम्मीदें छिपी हैं, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस सबूत या पहले का कोई उदाहरण नहीं है कि वे ऐसा कर पाएंगी।