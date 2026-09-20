युद्ध के बीच बड़ा मतदान: रूस के कब्जे वाले 4 यूक्रेनी प्रांतों और क्रीमिया में वोटिंग, पुतिन ने कीव पर लगाए गंभीर आरोप

एपी, मॉस्को। रूस में संसदीय चुनाव के दूसरे दिन शनिवार को भी मतदान जारी रहा। तीन दिनों की मतदान प्रक्रिया में यूक्रेन के कब्जे वाले चार क्षेत्रों में भी अन्य रूसी क्षेत्रों की तरह वोट पड़ रहे हैं।

यूक्रेन का हिस्सा रहे डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसान और जपोरीजिया के हिस्सों को रूसी सेना ने बीते साढ़े चार वर्षों के युद्ध के दौरान जीता है। इसके बाद रूस ने सितंबर 2022 में इन क्षेत्रों में जनमत संग्रह करवाकर उन्हें औपचारिक रूप से रूसी संघ में शामिल कर लिया था।

संसदीय चुनाव से जुड़े अधिकारियों ने कहा है कि रूस के इन नए क्षेत्रों में 35 लाख से ज्यादा मतदाता हैं और वे उत्साह से वोट डाल रहे हैं। वैसे इन पूर्व यूक्रेनी क्षेत्रों के रूस में शामिल होने की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं मिली है।