पुतिन की सत्ता पर मजबूत पकड़, रूस के चुनावों में यूनाइटेड रशिया को तीन-चौथाई सीटें

एपी, मॉस्को। रूस के संसदीय चुनाव के अंतिम नतीजे शुक्रवार को जारी कर दिए गए। इस चुनाव ने रूस पर क्रेमलिन के राजनीतिक नियंत्रण को और मजबूत कर दिया है।

चुनाव आयोग के अनुसार, क्रेमलिन की मुख्य पार्टी 'यूनाइटेड रशिया' को स्टेट ड्यूमा में तीन-चौथाई से अधिक सीटें मिलेंगी, जो एक रिकॉर्ड है। 18 से 20 सितंबर तक हुए चुनावों से विपक्षी पार्टियों या उम्मीदवारों को लगभग पूरी तरह से बाहर रखा गया।