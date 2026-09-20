रूस में मतदान के बीच बड़ा हमला, यूक्रेन ने मॉस्को पर दागे 1600 से अधिक ड्रोन; रिफाइनरी तबाह

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस में संसदीय चुनाव के अंतिम दिन राजधानी मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों को निशाना बनाकर यूक्रेन की ओर से भीषण ड्रोन हमला किया गया है। रूसी एयर डिफेंस सिस्टम ने 1,600 से अधिक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया, जिनमें से 450 ड्रोन सीधे मॉस्को को निशाना बना रहे थे।स्थानीय गवर्नर आंद्रेई वोरोब्योव ने बताया कि इस ड्रोन हमले में मॉस्को क्षेत्र में दो लोगों की मौत हो गई और 20 लोग घायल हो गए। हमलों में मॉस्को की एक तेल रिफाइनरी और एक आवासीय इमारत को भी नुकसान पहुंचा।

400 लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया गया गवर्नर वोरोब्योव ने बताया कि एक ड्रोन के 21 मंजिला इमारत से टकराने के बाद आग लग गई, जिसके कारण लगभग 400 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। हालांकि, उन्होंने ड्रोन कहां से आया था, इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी।

क्या बोले अधिकारी ? अधिकारियों के मुताबिक, यूक्रेन के दक्षिणी खेरसोन क्षेत्र के रूसी कब्जे वाले हिस्से में एक बस को भी ड्रोन से निशाना बनाया गया। इस हमले में चुनाव आयोग के एक सदस्य समेत दो लोगों की मौत हो गई।

1600 से अधिक ड्रोन रोके गए राजधानी मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि 1,600 से अधिक ड्रोन को रोका गया और मार गिराया गया, जिनमें से 450 का लक्ष्य मॉस्को था। उन्होंने यूक्रेन पर तीन दिवसीय चुनाव में हस्तक्षेप करने का प्रयास करने का आरोप लगाया।

मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा, "यह हमला स्पष्ट रूप से चुनावों को बाधित करने के उद्देश्य से सुनियोजित था। दुश्मन इसमें सफल नहीं हुआ।" मेयर सर्गेई सोबयानिन ने कहा कि मॉस्को ऑयल रिफाइनरी के परिसर में स्थित एक सुविधा को नुकसान पहुंचा है। अभी तक किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है और आपातकालीन सेवाएं घटनास्थल पर मौजूद हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने की तारीफ वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने इस जवाबी कार्रवाई की तारीफ करते हुए इसे रूस के युद्ध बजट पर बड़ा प्रहार बताया है। उन्होंने बताया कि यह हमला रूस के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को ध्वस्त करने के कीव के अभियानों का हिस्सा है, जिसके जरिए रूस अपने सैन्य अभियानों का वित्तपोषण (फंडिंग) करता है।

जेलेंस्की ने एक्स पर लिखा, "ये वे अरबों डॉलर हैं जो रूस की युद्ध मशीन को चालू रखते हैं।" उन्होंने आगे जानकारी दी कि तेल और रसद सुविधाओं पर हमला करने के लिए घरेलू स्तर पर विकसित फ्लेमिंगो और पेलिकन मिसाइलों सहित कई प्रकार की मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था।

चुनाव के दौरान हमला गौरतलब है कि रूस पर यह हमला ऐसे समय में हुआ है, जब शुक्रवार को रूसियों ने देश के पहले संसदीय चुनाव में मतदान शुरू किया, यह चुनाव फरवरी 2022 में मॉस्को द्वारा यूक्रेन में सेना भेजने के बाद हो रहा है, जिसके चलते ऐसा संघर्ष शुरू हुआ जिसमें सैकड़ों हजारों लोग मारे गए हैं।