रूस से बगावत करने वाले वैगनर समूह के लड़ाके बेलारूस पहुंचे है। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया जिसमें वैगनर लड़ाके ओसिपोविची शहर के पास एक सैन्य रेंज में बेलारूसी सैनिकों को निर्देश देते नजर आ रहे है। बता दें कि वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन को 24 जून की देर रात दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव-ऑन-डॉन छोड़ने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है।

Wagner fighters: वैगनर समूह के लड़ाके पहुंचे बेलारूस, यूक्रेन और पोलेंड के अधिकारियों ने की पुष्टि

मॉस्को, एजेंसी। रूस से बगावत करने वाले वैगनर समूह के लड़ाके बेलारूस पहुंचे है। यूक्रेनी और पोलिश अधिकारियों ने शनिवार को बताया की भाड़े के सैनिक राजधानी के दक्षिण-पूर्व में देश के सैनिकों को प्रशिक्षण दे रहे थे। यूक्रेनी सीमा एजेंसी के प्रवक्ता एंड्री डेमचेंको ने टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप पर एक बयान में कहा कि वैगनर समूह बेलारूस में है। लड़ाकों के करीबी दो सूत्रों ने रॉयटर्स को बताया कि कुछ वैगनर लड़ाके कम से कम 11 जुलाई से बेलारूस में हैं। बेलारूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो बेलारूसी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को एक वीडियो जारी किया, जिसमें वैगनर लड़ाके ओसिपोविची शहर के पास एक सैन्य रेंज में बेलारूसी सैनिकों को निर्देश देते नजर आ रहे है। उल्लेखनीय है कि जून में वैगनर समूह ने विद्रोह के प्रयास में एक रूसी सैन्य मुख्यालय पर नियंत्रण कर लिया था और मॉस्को पर मार्च किया। साथ ही राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को गृह युद्ध में झोंकने की भी धमकी दी थी। इसी के मद्देनजर वैगनर समूह को बेलारूस जाने का एक समझौता किया गया। वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन कहां है गायब? वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन को 24 जून की देर रात दक्षिणी रूसी शहर रोस्तोव-ऑन-डॉन छोड़ने के बाद से सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया है। पोलैंड के विशेष सेवाओं के उप मंत्री समन्वयक स्टैनिस्लाव जरीन ने कहा कि वारसॉ के पास भी बेलारूस में वैगनर सेनानियों की उपस्थिति की पुष्टि है। इस समय उनकी संख्या 100 हो सकती है। पोलैंड ने इस महीने कहा कि वह किसी भी संभावित खतरे से निपटने के लिए बेलारूस के साथ अपनी सीमा को मजबूत कर रहा है। 60 वाहनों का काफिला बेलारूस में किया प्रवेश देश में सैन्य गतिविधि पर नजर रखने वाले और बेलारूसी हाजुन परियोजना ने कहा कि कम से कम 60 वाहनों का एक बड़ा काफिला रूस से शुक्रवार रात बेलारूस में प्रवेश किया। इसमें कहा गया है कि ट्रकों, पिकअप, वैन और बसों सहित वाहनों में स्वयंभू डोनेट्स्क और लुहान्स्क पीपुल्स रिपब्लिक की लाइसेंस प्लेटें थीं, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी यूक्रेन के रूप में मान्यता प्राप्त है। हाजुन ने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि वैगनर का एक दस्ता मध्य बेलारूस के त्सेल की ओर जा रहा था।

