Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें
News

युद्ध के बीच रूस की बड़ी सैन्य तैयारी, 2027 में रिकॉर्ड 202.58 अरब डॉलर होगा रक्षा खर्च

By Digital Desk Edited By: Harsh Katare
Published: Tue, 29 Sep 2026 03:51 AM (IST)

रूस 2027 में रक्षा पर 17.1 लाख करोड़ रूबल (202.58 अरब डॉलर) खर्च करने की योजना बना रहा है, जो ...और पढ़ें

2027 के लिए सैन्य खर्च 27 प्रतिशत बढ़ाने जा रहा रूस

2027 के लिए सैन्य खर्च 27 प्रतिशत बढ़ाने जा रहा रूस

HighLights

  1. रूस 2027 में 202.58 अरब डॉलर रक्षा पर खर्च करेगा।

  2. यह यूक्रेन युद्ध के बाद से सबसे अधिक सैन्य खर्च है।

  3. अगले तीन वर्षों में कुल रक्षा खर्च 50 लाख करोड़ रूबल होगा।

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस वर्ष 2027 में रक्षा मद पर 17.1 लाख करोड़ रूबल (202.58 अरब डॉलर) खर्च करने की योजना बना रहा है। यह मूल रूप से बजट में निर्धारित 13.5 लाख करोड़ रूबल से लगभग 27 प्रतिशत अधिक है।

2022 में यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से यह इस मद में सबसे अधिक आंकड़ा है।

सरकारी दस्तावेज के अनुसार, अगले तीन वर्षों में रूस का रक्षा पर कुल खर्च 50 लाख करोड़ रूबल होगा। 2026 में सरकार ने रक्षा पर 12.1 लाख करोड़ रूबल खर्च करने की योजना बनाई थी, लेकिन वास्तविक धनराशि गोपनीय है और इसे उजागर नहीं किया जाएगा।

कुछ सैन्य खर्चों को बजट के अन्य हिस्सों में भी दिखाया जा सकता है।

दस्तावेज से यह भी पता चला है कि सरकार ने 2026 के बजट घाटे के अपने अनुमान को जीडीपी के 1.6 प्रतिशत से बढ़ाकर जीडीपी का 3.2 प्रतिशत कर दिया है। 2026 में बजट खर्च 13.2 प्रतिशत बढ़कर 48.6 लाख करोड़ रूबल या जीडीपी का 20.9 प्रतिशत हो जाएगा।

(न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ)