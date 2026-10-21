रूसी फाइटर जेट SU-30 क्रैश, हवा में ही सुरक्षित बाहर निकले दोनों पायलट; टला बड़ा हादसा

डिजिटल डेस्क, मॉस्को। रूस के कैलिनिनग्राद इलाके में बुधवार को एक रूसी SU-30 फाइटर जेट क्रैश हो गया। क्रैश का कारण अभी पता नहीं चला है। हालांकि दोनों पायलट सुरक्षित रूप से बाहर निकलने में कामयाब रहे, हादसे में कोई नुकसान नहीं हुआ, रॉयटर्स ने रूसी एजेंसी इंटरफैक्स के हवाले से हादसे की जानकारी दी है।