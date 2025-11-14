रूसी लड़ाकू विमान Su-30 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त, दो लोगों की की मौत
रूस का एक सुखोई-30 लड़ाकू विमान उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र करेलिया में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गई। इसकी जानकारी समाचार एजेंसियों ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से दी।
रॉयटर, मॉस्को। रूस का एक सुखोई-30 लड़ाकू विमान उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र करेलिया में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गई। इसकी जानकारी समाचार एजेंसियों ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से दी।
विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें
करेलिया क्षेत्र के गवर्नरआर्टूरपरफेन्चिकोव ने टेलीग्राम पर बताया कि विमान जंगल में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। जमीन पर कोई हताहत नहीं हुआ। परफेन्चिकोव ने कहा कि दुर्घटना के कारणों की जांच चल रही है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।