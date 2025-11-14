रूसी लड़ाकू विमान Su-30 प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त, दो लोगों की की मौत

रॉयटर, मॉस्को। रूस का एक सुखोई-30 लड़ाकू विमान उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र करेलिया में प्रशिक्षण उड़ान के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे चालक दल के दो सदस्यों की मौत हो गई। इसकी जानकारी समाचार एजेंसियों ने रूसी रक्षा मंत्रालय के हवाले से दी।