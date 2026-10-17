'यूक्रेन की जीती जमीन पर सुरक्षा क्षेत्र बनाएगा रूस', पुतिन बोले- हम इस संकल्प को पूरा करेंगे

रॉयटर, मॉस्को। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कर दिया है कि रूस अपनी सीमा पर यूक्रेन से जीती जमीन पर सुरक्षा क्षेत्र बनाएगा। इसे लेकर भविष्य में होने वाली शांति वार्ता या अन्य किसी वार्ता में चर्चा नहीं होगी।

सेना की वर्दी पहने पुतिन ने यह बात थलसेना की कमांड पोस्ट का दौरा करने के दौरान कही। पुतिन ने कहा, रूसी सुरक्षा बलों का संकल्प केवल अपनी भूमि से ही दुश्मन को निकालना नहीं है बल्कि रूस से सटी जमीन पर सुरक्षा क्षेत्र बनाना भी है। हम इस संकल्प को पूरा करेंगे।