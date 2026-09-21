'नए प्रतिबंध कानून से ट्रंप की शांति कोशिशों को लगेगा झटका', अमेरिका के कड़े रुख पर रूस ने दी चेतावनी

डिजिटल डेस्क, मास्को। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए रूस पर दबाव बढ़ाने के उद्देश्य से अमेरिका में पारित नए प्रतिबंध कानून को लेकर मास्को ने चेतावनी दी है। रूस का कहना है कि नए प्रतिबंध यूक्रेन में शांति समझौते की कोशिशों को उल्टा प्रभावित कर सकते हैं।

क्रेमलिन के अनुसार, अमेरिका की ओर से अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने से पहले से ही मुश्किल में चल रही कूटनीतिक प्रक्रिया और जटिल होगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 18 सितंबर को लिंडसे ओ. ग्राहम रूस और ईरान प्रतिबंध कानून-2026 पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का रूप दे दिया। यह कानून रूस पर मौजूदा प्रतिबंधों को कानूनी आधार देने के साथ उसके ऊर्जा कारोबार और प्रतिबंधों से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाले जहाजों के बेड़े पर कार्रवाई के प्रविधानों को मजबूत करता है।

रूस के तेल खरीदने वाले देशों पर कार्रवाई कानून के तहत अमेरिकी राष्ट्रपति को रूस से तेल और गैस खरीदने वाले प्रमुख देशों पर 100 प्रतिशत तक टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। वहीं, अमेरिका में रूस से आने वाले सामान पर 500 प्रतिशत तक टैरिफ लगाया जा सकता है। यानी 500 प्रतिशत टैरिफ रूस के तेल खरीदने वाले देशों पर स्वत: लागू होने वाला प्रविधान नहीं है, बल्कि रूस से सीधे अमेरिकी आयात पर लागू किए जा सकने वाले टैरिफ की अधिकतम सीमा है।

पेस्कोव बोले- सकारात्मक असर की उम्मीद नहीं क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि अमेरिका का यह कदम मित्रवत नहीं है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की ओर से कोई भी अतिरिक्त प्रतिबंध यूक्रेन में शांतिपूर्ण समाधान तक पहुंचने के प्रयासों को निश्चित रूप से मुश्किल बनाएगा।