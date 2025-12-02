Language
    रूस-यूक्रेन युद्ध में ट्रंप के दामाद की एंट्री... पुतिन से करेंगे मुलाकात, टेंशन में जेलेंस्की

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 08:35 PM (IST)

    यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरड कुश्नर ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की। यूक्रेन और उसके सहयोगी इ ...और पढ़ें

    खत्म होगा रूस-यूक्रेन युद्ध ट्रंप के बाद उनके दामाद करेंगे पुतिन से मुलाकात (फाइल फोटो)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन युद्ध खत्म करने की कोशिशों के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप के दामाद जेरड कुश्नर और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ मंगलवार को मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। यह बैठक फ्लोरिडा से लेकर जिनेवा और अबूधाबी तक कई दिनों की तेज कूटनीति के बाद तय हुई है।

    वॉशिंगटन ने कहा है कि वह यूरोप के सबसे खूनखराबे वाले संघर्ष को खत्म करने को लेकर बहुत आशावादी है। लेकिन यूक्रेन और उसके यूरोपीय साझेदार चिंतित हैं कि विटकॉफ जिन पर पहले भी रूस के करीब होने के आरोप लगे हैंकहीं मॉस्को के पक्ष में समझौता न कर दें।

    कीव में चिंता

    यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की मंगलवार को आयरलैंड पहुंचे, जहां उन्होंने यूरोपीय समर्थन को मजबूत किया। इस बीच, पूर्व वार्ताकार के इस्तीफे और पूर्वी यूक्रेन में रूसी बढ़त से कीव पर दबाव बढ़ा है। मॉस्को ने हाल के हफ्तों में ड्रोन और मिसाइल हमले तेज किए हैं और जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस यूक्रेन को तोड़ने की कोशिश कर रहा है।

    आयरलैंड में जेलेंस्की को यूक्रेनी वार्ताकार रुस्तम उमेरोव ने फ्लोरिडा से लौटकर बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, लेकिन कुछ मुद्दों पर और काम की जरूरत है। जेलेंस्की ने संकेत दिया कि वह अमेरिका से क्षेत्रीय मसलों, सुरक्षा गारंटी और यूक्रेन के पुनर्निर्माण पर बात करेंगे।

    रूस की शर्तें

    जेलेंस्की का कहना है कि रूस असली शांति नहीं चाहता, बल्कि पश्चिमी प्रतिबंध हटवाना उसकी प्राथमिकता है। पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि किसी भी समझौते के लिए यूक्रेन को वह जमीन छोड़नी होगी, जिस पर रूस दावा करता है।

    इसी बीच पूर्वी यूक्रेन के पोकरोव्स्क शहर में लड़ाई जारी है। रूस दावा कर चुका है कि उसने शहर पर झंडा फहरा दिया है, लेकिन कीव कहता है कि संघर्ष अब भी जारी है। पोकरोव्स्क का गिरना रूस के लिए बड़ी प्रतीकात्मक जीत होगी। पुतिन ने सैन्य वर्दी पहनकर कमांडरों से इसकी जानकारी ली और इसे बहुत महत्वपूर्ण बताया।

    अमेरिका-रूस वार्ता पर निगाह

    पुतिन ने 2022 में यूक्रेन पर हमला विशेष सैन्य अभियान बताते हुए किया था, जिसे कीव और यूरोप अवैध आक्रमण मानते हैं। लाखों लोग विस्थापित हुए और हजारों नागरिक व सैनिक मारे गए।

    यूरोपीय नेताओं को आशंका है कि अमेरिका और रूस कहीं यूक्रेन पर दबाव डालकर कोई ऐसा समाधान न थोप दें जो कीव के हितों के खिलाफ हो। EU की विदेश नीति प्रमुख काजा कैलास ने कहा, "डर है कि दबाव कमजोर पक्ष पर डाला जाएगा, यानी यूक्रेन पर।"

    एक 28 सूत्रीय अमेरिकी प्रस्ताव पहले ही रूस की मांगों के काफी नजदीक बताया गया, जिस पर अमेरिका ने स्पष्टीकरण दिया था। रिपोर्ट्स के अनुसार, विटकॉफ पर यह तक आरोप लगा था कि वे रूसी अधिकारियों को ट्रंप से कैसे बात करें इसकी सलाह देते रहे।

    हमलों में आई तेजी

    रूस ने नवंबर में मिसाइल और ड्रोन हमले बढ़ाए हैं। कीव की वायुसेना के अनुसार, पिछले महीने रूस ने 5660 मिसाइल और ड्रोन दागेजो पिछले महीने की तुलना में 2% अधिक है। जेलेंस्की ने कहा कि यह हमारी जनता पर गंभीर मानसिक और शारीरिक दबाव डालने की कोशिश है।

