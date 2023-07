Russia-Ukraine War रूस ने अपने कब्जे वाले क्रीमिया के ऊपर एक मिसाइल और मुख्य पुल पर यातायात को कुछ देर के लिए रोकने की रिपोर्ट दी है। अधिकारियों ने रविवार को एक मिसाइल को मार गिराने की भी सूचना दी। गवर्नर वासिली गोलूबेव ने कहा कि मिसाइल यूक्रेनी थी और इसके मलबे ने कई इमारतों की छतों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

रूस ने कब्जे वाले क्षेत्र क्रीमिया में मार गिराया यूक्रेनी मिसाइल, केर्च ब्रिज को यातायात के लिए रोका

Your browser does not support the audio element.

मास्को, एजेंसी। रूस ने अपने कब्जे वाले क्रीमिया के ऊपर एक मिसाइल और मुख्य पुल पर यातायात को कुछ देर के लिए रोकने की रिपोर्ट दी है। क्रीमिया के मास्को द्वारा नियुक्त गवर्नर सर्गेई अक्स्योनोव ने कहा कि रूसी वायु रक्षा द्वारा मिसाइल के अवरोधन से कोई क्षति या हताहत नहीं हुआ है। निकटवर्ती रूसी क्षेत्र रोस्तोव में अधिकारियों ने रविवार को एक मिसाइल को मार गिराने की भी सूचना दी। गवर्नर वासिली गोलूबेव ने कहा कि मिसाइल यूक्रेनी थी और इसके मलबे ने कई इमारतों की छतों को नुकसान पहुंचाया। हालांकि, इसमें किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। रूस का यूक्रेन पर बड़ा आरोप रूसी क्षेत्रों के अधिकारियों और क्रीमिया में मास्को द्वारा नियुक्त अधिकारियों ने नियमित रूप से विस्फोटों, ड्रोन हमलों और यहां तक कि सीमा पार छापेमारी की सूचना दी है। यूक्रेन ने कभी भी खुले तौर पर इन हमलों की जिम्मेदारी नहीं ली है। पिछले अक्टूबर एक बड़े विस्फोट ने क्रीमिया में रूसी सैनिकों के लिए एक प्रमुख परिवहन और आपूर्ति मार्ग - केर्च ब्रिज को गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त कर दिया था, जिससे यह कई हफ्तों तक चालू नहीं रहा था। पिछले साल जब केर्च ब्रिज पर हुआ था हमला पिछले साल अक्टूबर में केर्च ब्रिज में हुए बड़े विस्फोट के कारण रूसी सैनिकों के प्रमुख परिवहन और आपूर्ति मार्ग का रास्ता बंद हो चुका था। हमले के कारण यह मार्ग कई हफ्तों तक चालू नहीं हो पाया। इस हमले के लिए कीव को जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि, यूक्रेन की उप रक्षा मंत्री हन्ना मालियार ने शनिवार को एक टेलीग्राम पोस्ट में इस हमले को रूस के साथ चल रहे युद्ध में अब तक देश की मुख्य उपलब्धियों में सूचीबद्ध किया।

Edited By: Nidhi Avinash