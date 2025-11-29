Language
    सीजफायर के प्रयासों के बीच रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला, ड्रोन-मिसाइल अटैक में 3 की मौत

    By Prince Gourh Edited By: Prince Gourh
    Updated: Sat, 29 Nov 2025 09:35 PM (IST)

    यूक्रेन की राजधानी कीव और आसपास के इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में तीन लोगों की मौत हो गई। कीव में दो लोग मारे गए और 29 घायल हुए। पश्चिमी कीव में बिजली चली गई। यूक्रेन के शांति वार्ताकार अमेरिकी समकक्षों से मिलेंगे, जिसके बाद एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल पुतिन से बातचीत कर सकता है। ट्रंप ने 28 सूत्री शांति योजना पेश की थी।

    सीजफायर के प्रयासों के बीच रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में शनिवार को तीन लोगों की मौत हो गई। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब युद्धविराम वार्ता के लिए कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं।

    कीव के सैन्य प्रशासन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि रूस के इन हमलों में कीव में दो लोग मारे गए। मेयर विटाली क्लिट्सको ने कहा कि इन हमलों में 29 लोग घायल हुए हैं। रूसी ड्रोन से गिरने वाले मलबे से आवासीय इमारतों को नुकसान हुआ है।

    एक महिला की हुई मौत

    कीव के पश्चिमी हिस्से में बिजली चली गई है। कीव क्षेत्र में अन्य मिसाइल और ड्रोन हमले में एक महिला की मौत हो गई और आठ लोग घायल हुए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन के शांति वार्ताकार इस सप्ताहांत अपने अमेरिकी समकक्षों से मिलने वाले हैं।

    इसके बाद, एक अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल अगले सप्ताह मास्को में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत कर सकता है। लगभग चार साल से चल रहे इस युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले सप्ताह 28 सूत्री शांति योजना पेश की थी।

