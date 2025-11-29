सीजफायर के प्रयासों के बीच रूस का यूक्रेन में बड़ा हमला, ड्रोन-मिसाइल अटैक में 3 की मौत

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। यूक्रेन की राजधानी कीव और उसके आसपास के इलाकों में रूसी ड्रोन और मिसाइल हमलों में शनिवार को तीन लोगों की मौत हो गई। ये हमले ऐसे समय में हुए हैं जब युद्धविराम वार्ता के लिए कूटनीतिक प्रयास हो रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

कीव के सैन्य प्रशासन ने अपने टेलीग्राम चैनल पर लिखा कि रूस के इन हमलों में कीव में दो लोग मारे गए। मेयर विटाली क्लिट्सको ने कहा कि इन हमलों में 29 लोग घायल हुए हैं। रूसी ड्रोन से गिरने वाले मलबे से आवासीय इमारतों को नुकसान हुआ है।

एक महिला की हुई मौत कीव के पश्चिमी हिस्से में बिजली चली गई है। कीव क्षेत्र में अन्य मिसाइल और ड्रोन हमले में एक महिला की मौत हो गई और आठ लोग घायल हुए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति प्रशासन के एक अधिकारी ने बताया कि यूक्रेन के शांति वार्ताकार इस सप्ताहांत अपने अमेरिकी समकक्षों से मिलने वाले हैं।