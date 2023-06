रूस ने वैगनर ग्रुप के प्रमुख और अन्य के खिलाफ हटाए आरोप, पुतिन ने गृह युद्ध को टालने के लिए की सेना की सराहना

संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि विद्रोह में शामिल लोगों ने अपराध करने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियां बंद कर दीं हैं। सप्ताहांत में क्रेमलिन ने शनिवार को विद्रोह रोकने के बाद प्रिगोझिन और उसके लड़ाकों पर मुकदमा नहीं चलाने का वादा किया। पुतिन ने कहा कि सेना और लोगों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया।

मॉस्को, एपी। रूसी अधिकारियों ने मंगलवार को कहा कि वैगनर ग्रुप प्रमुख येवगेनी प्रिगोझिन के नेतृत्व में शुरू किए गए सशस्त्र विद्रोह की आपराधिक जांच बंद कर दी गई है। अब उनके या किसी अन्य के खिलाफ कोई भी आरोप नहीं है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गृह युद्ध को टालने के लिए सेना और कानून-प्रवर्तन की सराहना की है। जांच में पाया गया संघीय सुरक्षा सेवा (एफएसबी) ने कहा कि उसकी जांच में पाया गया कि विद्रोह में शामिल लोगों ने अपराध करने के उद्देश्य से की जाने वाली गतिविधियां बंद कर दीं हैं। सप्ताहांत में, क्रेमलिन ने शनिवार को विद्रोह रोकने के बाद प्रिगोझिन और उसके लड़ाकों पर मुकदमा नहीं चलाने का वादा किया। प्रभावी ढंग से गृह युद्ध को रोक दिया: पुतिन क्रेमलिन में सैनिकों और कानून प्रवर्तन अधिकारियों से बात करते हुए राष्ट्रपति पुतिन ने वैगनर समूह के विद्रोह के दौरान उनकी कार्रवाई की प्रशंसा की। साथ ही आगे उन्होंने कहा, "आपने प्रभावी ढंग से गृह युद्ध को रोक दिया।" सेना और लोगों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया : पुतिन पुतिन ने कहा कि सेना और लोगों ने विद्रोह का समर्थन नहीं किया, लेकिन प्रिगोझिन का नाम लेने से परहेज किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विद्रोह से निपटने के लिए यूक्रेन में रूसी सैनिकों को फ्रंट लाइन से नहीं हटाया गया है।

